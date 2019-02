Sondaż w sprawie koalicji Wiosny z Platformą. Zwolennicy Roberta Biedronia wypowiedzieli się

SW Research przeprowadził sondaż dla serwisu rp.p, czy Robert Biedroń powinien przyłączyć się do Koalicji Obywatelskiej?

41 proc. ankietowanych uznało, że Robert Biedroń nie powinien przyłączać się do Koalicji Obywatelskiej. 25 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania. 34 proc nie miało w tej sprawie zdania.

Szef PO Grzegorz Schetyna zdaje sobie sprawę, że do przedwyborczej koalicji nie dojdzie. Schetyna wie, że jedynie co może zrobić w tej sprawie, to uniknięcie konfrontacji z Wiosną. To jednak jest nieuniknione, ponieważ Biedroń zdobywa punkty kosztem PO, a nie np. PiSu.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku sam Biedroń nazywał Koalicję Obywatelską „wielkim oszustwem” i na razie nic nie wskazuje, żeby zmienił swój punkt widzenia.

Potwierdzają to słowa zastępcy Biedronia, Marcina Anaszewicza w rozmowie z serwisem rp.pl:

Polki i Polacy potwierdzają, że nie ma miejsca i czasu na sztuczne łączenie się w jedną grupę wzajemnej politycznej adoracji. Łączenie w jednym środowisku Romana Giertycha i Barbary Nowackiej to po prostu polityczna ściema. Dziś potrzebujemy pozytywnej propozycji programowej wyjścia z wojny polsko-polskiej, a nie wyłącznie straszenia PiS-em.

Źródło: Rzeczpospolita