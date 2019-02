To nie żart! Ukraińcy chcą przyłączenia swojego państwa do Polski. Postulują referendum w tej sprawie

Na ukraińskich stronach internetowych pokazały się materiały, które zachęcają do tego, by przyłączyć Ukrainę do Polski. Jest to głos dziennikarzy rozczarowanych obecną sytuacją Ukrainy i przeciągającymi się negocjacjami dotyczącymi akcesji do Unii Europejskiej.

Ten szokujący pomysł, który wielu mogłoby wziąć za żart, opublikował portal „Ukrainskij Reporter”. Według informacji zawartych w artykule „Ukraińcy zbyt długo już ubolewają nad stagnacją swojego państwa, są zawiedzeni postawą Unii Europejskiej i porażką negocjacji akcesyjnych”.

Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Przeprowadzenie referendum w sprawie przyłączenia Ukrainy, do Polski, co postulują dziennikarze tego serwisu. Ich zdaniem takie rozwiązanie przyniosłoby wiele korzyści Ukrainie, przede wszystkim pozytywnie wpłynęłoby na rozwój gospodarczy kraju.

Oczywiście takie pomysły jak na razie nie mają większej szansy przebicia i są to scenariusze z zakresu political-fiction. Warto jednak zauważyć, że taki głos pojawił się za naszą wschodnią granicą. Szczególnie wobec skrajnie proukraińskiej postawy polskich władz.

Źródło: kresy.pl/publiszer.pl