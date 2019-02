Tragedia w Holandii. Tajemniczy wypadek, samochód wpadł do kanału. Podróżowała nim czwórka Polaków

Do tragicznego zdarzenia doszło w Obdam w Holandii. Samochód, którym podróżowała czwórka Polaków, wpadł do kanału. Odnalezieni wewnątrz pojazdu trzej mężczyźni i kobieta nie żyją.

Wszystkie ofiary to Polacy pracujący na farmie tulipanów. Skończyli zmianę o 23.00 i wracali do swojej kwatery na kempingu w Zijdewind. Policja została zaalarmowana przez pracodawcę po tym gdy Polacy nie dotarli następnego dnia do pracy.

Samochód odnaleziono w niedzielę. Spoczywał na dnie kanału biegnącego przy drodze do Zijdewind. Nie wiadomo w jakich okolicznościach samochód znalazł się w wodzie ale prawdopodobnie doszło do tego jeszcze w piątek w nocy.

Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wstępna wersja przyjęta przez śledczych to wypadek spowodowany trudnymi warunkami atmosferycznymi jakie występowały tego dnia.

Vier doden in Obdam zijn sinds vrijdagavond vermiste Polen: OBDAM – De vier doden die aan het begin van de middag werden gevonden in een auto in het water https://t.co/Arxw7phbfH pic.twitter.com/5SmfH2iNCw — Noordkopnieuws (@noordkopnieuws) February 10, 2019

Źródło: Noordkop Nieuws