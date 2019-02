Wojewódzki nie zwalnia tempa. „Król TVN” co chwilę chwali się nowym samochodem. „Moja nowa bestia” [FOTO]

Kuba Wojewódzki nie zwalnia tempa. „Król TVN” co chwilę chwali się nowym samochodem. Tym razem pozował ze swoim psem tuż przed nowiuśkim BMW i3. – Moja nowa bestia – napisał na Instagramie.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno Kuba Wojewódzki postanowił wystawić na sprzedaż swój stary samochód. Nieco wcześniej pochwalił się swoim nowym zakupem – Lamborghini Urus. Teraz „Król TVN” opublikował zdjęcie z kolejnym nowym autem, tym razem BMW i3.

Dziennikarz, który prowadzi autorski program w TVN, na swoim Instagramie pochwalił się nowym autem i zapowiedział, że stare jest już na sprzedaż. Na Facebooku żali się jednak, że ciągle nie znalazł się kupiec na auto z 2015 roku.

– Sprzedam starego bo mam już nowego #bentleycontinentalgt wersja speed 2015 stan idealny cena przystępna – napisał Wojewódzki na Instagramie. Dziennikarz ma jednak problem ze sprzedażą starego samochodu, a powodem tego może być jego obłędna cena.

Mowa tu o samochodzie Bentley GT. Za samochód z 2015 roku z silnikiem o pojemności blisko 6 litrów oraz mocy 635 KM celebryta oczekuje 580 tysięcy złotych. – Ciągle nie sprzedałem a ciągle chce sprzedać. Stan idealny. Właściciel podobnie. Nowa cena – Do uzyskania w salonie! – żalił się na Facebooku.

Teraz Kuba Wojewódzki zamieścił na Instagramie zdjęcie ze swoim nowym samochodem, czyli BMW i3. BMW i3 umożliwia korzystanie z napędu elektrycznego na co dzień. Samochód przyspiesza do 100km/h w ciągu 7,2 sekundy, a przede wszystkim ma zerową emisję CO2, co dla celebryty TVN może mieć kluczowe znaczenie.