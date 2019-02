Zaskakujące statystyki. Legalizacja marihuany w Kanadzie nie spowodowała wzrostu jej spożycia

Liczba konsumentów marihuany niewiele się zmieniła od czasu pełnej legalizacji w październiku 2018 roku. Tak wynika ze statystyk, które opublikował kanadyjski rząd. Z marihuany korzysta 15% Kanadyjczyków.

Około 4,6 miliona osób, czyli 15% Kanadyjczyków w wieku 15 lat i starszych, zadeklarowało, że korzystało z konopi indyjskich w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jest to dokładnie tyle samo, co w trzecim kwartale 2018 roku kiedy zalegalizowano w Kanadzie marihuanę. Wyniki za cały 2018 rok są zbliżone. Liczby mogą wzrosnąć bowiem wedle ankiety 19% Kanadyjczyków planuje konsumpcję marihuany w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Według Statistics Canada, najczęściej konsumenci używają marihuany codziennie lub prawie codziennie. Są również mniej skłonni do palenia trawki, decydując się na formy jadalne lub waporyzację suszu. Co więcej, użytkownicy medyczni częściej raportują wydatki na konopie indyjskie w porównaniu z osobami używającymi marihuany do celów niemedycznych.

Zapytani o to, ile wydali na konopie indyjskie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, prawie jedna trzecia konsumentów stwierdziła, że nie wydała nic na konsumowaną przez nich marihuanę co oznacza, iż uprawia ją we własnym zakresie lub ma dostęp do takich źródeł.

8% użytkowników marihuany wydało na jej zakup ponad 500 dolarów kanadyjskich (CAD), czyli około 375 dolarów amerykańskich, średnio około 40 CAD tygodniowo. Także te dane pokrywają się z tymi za 4 kwartał 2018. Użytkownicy rekreacyjni rzadko wydawali ponad 250 CAD w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Zaledwie jedna czwarta uznała, że używa konopi tylko z powodów medycznych. Pacjenci posiadający zgodę na zakup medycznej marihuany używają jej najczęściej, albo przynajmniej najlepiej raportują jej używanie.

Dane pokazują również trendy konsumenckie w branży konopnej w Ameryce Północnej. Mężczyźni nadal używają więcej marihuany niż kobiety, a z kolei kobiety częściej stosują ją w celach medycznych. Najczęściej po marihuanę sięgają osoby młode, w wieku od 18 do 24 lat.

Źródło: Faktykonopne.pl