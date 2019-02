Doda szuka domu. Czy znajdzie się ktoś chętny, by ją przygarnąć? [FOTO]

Doda szuka nowego domu. Ta niecodzienna informacja pojawiła się na Facebookowym profilu artystki. Wokalistka stawia dramatyczne, a może nieco kokieteryjne pytanie: kto przygarnie Dodę? Chętni na pewno się znajdą.

Doda jest znana z poczucia humoru i dużego dystansu do siebie. Potwierdza to w najnowszym wpisie na Facebooku. Nowe locum nie jest oczywiście potrzebne wokalistce. Chodzi o suczkę imieniem Doda, która szuka nowego domu.

Dorota Rabczewska postanowiła najwyraźniej pomóc sympatycznemu psiakowi, który obecnie zamieszkuje w schronisku. Bez wątpienia zwiększa to szansę na to, że znajdzie się osoba chętna na stworzenie Dodzie nowego domu.

Zgodnie z tym co można wyczytać w ogłoszeniu Doda jest kundelkiem. Suczka ma w kłębie 43 centymetry i waży 13 kg. Schronisko z Jaworzna tak pisze na jej temat:

Doda trafiła do schroniska po śmierci właściciela. Niestety jej życie nie było do końca szczęśliwe, mimo iż miała swój ” dom” prawdopodobnie była trzymana na łańcuchu. Na początku Doda była nieufna, ale z czasem bardzo się otworzyła i na chwilę obecną lgnie do ludzi. Doda jest bardzo łagodna, nie wykazuje agresji, jest pozytywnie nastawiona do ludzi, lubi być głaskana. Świetnie dogaduje się z innymi psami, na spacerach ładnie chodzi na smyczy, jest raczej spokojna i potrzebuje cichego i spokojnego domu. Dobrze będzie się czuła w domu z ogrodem, ale sprawdzi się również w mieszkaniu. W pomieszczeniach zachowuje czystość, dobrze znosi zabiegi weterynaryjne i pielęgnacyjne. Rodzina, która zdecyduje się na adopcję Dody zyska wiernego przyjaciela.