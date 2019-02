Kamil Sipowicz o Korze pół roku po jej śmierci. „Myślałem o samobójstwie każdego dnia”

Pół roku po tym gdy odeszła jego ukochana żona, Kamil Sipowicz opowiada o dramatycznych przeżyciach związanych z chorobą i śmiercią Kory. Twierdzi, że mimo tego, że odeszła z tego świata, Kora nadal ingeruje w jego życie.

Sipowicz zdecydował się na udzielenie wywiadu dla Newsweeka. Wspomina, że mimo iż miał doświadczenia z życia z osobą umierającą na raka,swoją matką, to co przeszedł z Korą to był prawdziwy dramat.

– Destrukcyjną moc tej choroby poznałem dopiero z Korą – opowiada – Przerzut na mózg to jest koszmar, którego nie zrozumie nikt, kto nie miał z tym do czynienia – dodaje.

– Dom trzeba było wyłożyć podściółkami, bo zaczęła się przewracać, spadać ze schodów – wspomina. – Potem przestała chodzić. W końcu mówić. Potem była już nieprzytomna – mówi.

Sipowicz ujawnił, że nagrał dwa wywiady z Korą ale jest zbyt wcześnie na ich ujawnienie. Sam do tej pory ich nie przesłuchał. Powiedział także, że prochy Kory zostały rozsypane w różnych miejscach na świecie: Nowym Jorku, na Roztoczu, w Warszawie, na Warmii i w Atlantyku.

– Gdy wszedłem potem do jeziora, do którego wsypaliśmy prochy, miałem wrażenie, że Kora mnie otula – wyznał.

To nie pierwsze tego typu twierdzenie Sipowicza. Na antenie RMF FM mąż zmarłej piosenkarki wyznał, że „jest życie po śmierci” i przekonany jest o tym „już w tej chwili”. Dodał również, że odczuwa „personalny kontakt” z „energią i osobą” swojej zmarłej małżonki.

– Nie wiem, czy Bóg jest, czy Go nie ma, ale wiem że to nie koniec zabawy – mówi w wywiadzie.

Na pytanie dziennikarki – Czy po śmierci Kory myślał o samobójstwie? , stwierdził krótko: – Każdego dnia.

– Stany euforii okupuję potwornymi dołami. Na granicy samobójstwa, ale wiem, że ona tego nie chce.

Źródło: Newsweek