Obrzydliwe! Klient znalazł TO w gotowej pizzy z Lidla [FOTO]

Co i raz sieć obiegają zdjęcia z zakupów w największych sieciach handlowych. Tym razem jeden z klientów Lidla w Lublinie chciał uczcić światowy dzień pizzy i kupić to danie w wersji mrożonej. Po otwarciu pudełka znalazł jednak coś czego się nie spodziewał.

9 lutego wypada międzynarodowy dzień pizzy. Jej fenomen może wynikać z tego, że może być przyrządzana zarówno w formie mięsnej, jak i wegetariańskiej. Każdy może dobrać swoje ulubione składniki i stworzyć swoją własną kompozycję.

Obecnie pizza jest powszechna, a jej spożycie w ogromnych ilościach przypada nie tylko na jej międzynarodowe święto. Codziennie na świecie sprzedawanych jest około 13 milionów pudełek pizzy. Największe spożycie przypada na sobotę, a właśnie w ten dzień tygodnia w tym roku przypadło jej święto.

Uczcić ten fakt chciał jeden z mieszkańców Lublina, który udał się w tym celu na zakupy do Lidla. Tam pan Tomasz nabył między innymi pizzę Americana za 6,99 złotych. Ta miała być spożyta podczas sobotniej kolacji z dziewczyną.

Po przygotowaniu i podgrzaniu pizzy pan Tomasz znalazł jednak w środku niespodziankę, a konkretnie… gwóźdź. – W czasie spożywania dostrzegłem w jednym z kawałków metalowy gwóźdź zanurzony w cieście pizzy. Sporadycznie dokonuje zakupu gotowej pizzy w supermarkecie, natomiast to idealny dowód na to, że jedzenie „gotowców” to gwóźdź do trumny – komentuje całą sytuację pan Tomasz.

Dobry humor nie opuszcza także internautów, którzy piszą między innymi: „Może być i gwóźdź, byle nie ananas”; „Nie rozumiem o co chodzi, pizza bogata w żelazo”; „Jak sobota to tylko do Lidla do Lidla, bo gwóźdź w pizzy tam ram pam pam pam”.

Źródło: spottedlublin.pl