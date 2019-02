Grypa atakuje Polskę! „Chorują setki tysięcy ludzi”. 23 osoby zmarły

To istna plaga! Grypa atakuje Polskę. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszym tygodniu lutego odnotowano w Polsce 236 tys. zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Choroba zbiera śmiertelne żniwo! Już 23 osoby nie żyją.

Sytuacja robi się niebezpieczna! W samym styczniu odnotowano w Polsce 645 tys. zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, wystawiono około 3,1 tys. skierowań do szpitala. W pierwszym miesiącu zmarło 8 osób.

Jak podaje „Super Express” w pierwszym tygodniu lutego najwięcej przypadków zachorowań i podejrzeń grypy odnotowano w województwach: pomorskim (43,9 tys.), mazowieckim (37,8 tys.) oraz śląskim (28,9 tys.) i wielkopolskim (28,2 tys.).

Z powodu grypy i jej podejrzeń wystawiono w ciągu tygodnia 1378 skierowań do szpitala. Wśród 15 osób, które zmarły, sześć było w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat, zaś dziewięć miało więcej niż 65 lat.

Jak objawia się grypa? Występują bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność należy udać się do lekarza.

W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar. Co jeszcze bardziej niebezpieczne to sytuacja jak grypa ma przebieg bezobjawowy.

Jak podkreślają lekarze, sama grypa nie jest niebezpieczna dla zdrowia, ale jej powikłania. Nieleczona może doprowadzić do zapalania opon mózgowych czy zapalenia mięśnia sercowego.

Źródło: se.pl/ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego