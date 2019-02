Masakra! 20 zabitych i dziesiątki rannych w zamachu w Iranie. Terrorysta samobójca wysadził autobus Strażników Rewolucji [VIDEO +18]

Co najmniej 20 osób zginęło i 20 zostało rannych w środę w samobójczym zamachu bombowym na autobus przewożący funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na południowym wschodzie Iranu – podała państwowa irańska agencja IRNA.

Do wybuchu samochodu pułapki doszło na drodze łączącej miasta Zahedan i Chasz w prowincji (ostanie) Sistan i Beludżystan, która od dawna nękana jest zarówno przez gangi przemytników narkotyków, jak i separatystycznych bojowników sunnickich.

Agencja Fars podaje, że do przeprowadzenia ataku przyznało się sunnickie ugrupowanie zbrojne Dżaisz al-Adl (Armia Sprawiedliwości). W ostatnich latach to radykalne ugrupowanie przeprowadziło wiele ataków na cele wojskowe w Iranie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany też Gwardią Rewolucyjną lub Strażnikami Rewolucji, został utworzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu jej obrony przed – jak to określano – „wewnętrznymi i zewnętrznymi” zagrożeniami.

Jej zwierzchnikiem jest najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Gwardia, złożona z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.

Ostatnio do tak krwawego ataku na południu Iranu doszło we wrześniu, kiedy w zamachu na paradę wojskową zginęło ponad 20 osób i ponad 60 zostało rannych.

#WARNING : Video Footage From The Site Of Incident Contains Harsh Scenes Of Dead & Wounded In An Suicide Vehicle Attack On IRGC In #Sistan #Balochistan Prov. Which Resulted Death Of Atleast 30 IRGC Soldiers & Wounded 10 Others. pic.twitter.com/U4SbRaid0a

— SUSHMIT KUMAR [ सुश्मित कुमार ] 🇮🇳 (@OFFICIALSUSHMIT) February 13, 2019