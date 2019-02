Szukali go listem gończym. Diler ukrywał się w tunelu wykutym pod domem

Policjanci z Zabrza zatrzymali i aresztowali mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym za obrót narkotykami. 29-latek ukrywał się w tunelu wykutym w fundamentach domu i stodoły.

Z policyjnych informacji wynikało, że na co dzień mężczyzna przebywał za granicą. Czasem jednak odwiedzał swoją rodzinę w Tarnowskich Górach. Podczas jednej z takich wizyt został zatrzymany.

Funkcjonariusze przyszli do domu jego partnerki. Kobieta powiedziała, że 29-latek przebywa w Niemczech, gdzie pracuje. Funkcjonariusze przeszukali jednak dom. W łazience znaleźli małe okno, przez które można było dostać się do stodoły przylegającej do budynku.

Policjanci przeszli przez okno i przeszukali stodołę. To, co znaleźli, przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Okazało się bowiem, że w jej fundamentach znajduje się wykuty niewielki tunel, prowadzący pod dom. W środku siedział skulony pod ścianą mężczyzna.

Policjanci aresztowali 29-letniego dilera. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za obrót znaczną ilością narkotyków.

Źródło: policja.gov.pl