To może być hit! Skoda zaprezentuje w Genewie swój pierwszy w pełni elektryczny model

Skoda zaprezentuje na targach motoryzacyjnych w Genewie koncept pierwszego w pełni elektrycznego modelu marki – podał w środę serwis Automotive News. Pojazd typu crossover coupe będzie bazować na platformie MEB od Volkswagena.

Koncepcyjny model kompaktowej Skody Vision iV będzie odświeżoną wersją crossovera Vision E, który po raz pierwszy zaprezentowano w Szanghaju w 2017 roku. Producent opublikował szkice pojazdu, którego debiut zaplanowano na 5 marca podczas targów motoryzacyjnych w Genewie.

Jak zaznaczył Automotive News, samochód będzie wyposażony w ukryte klamki i kamery zamiast tradycyjnych lusterek. Nie ujawniono natomiast szczegółów dotyczących rozmiaru baterii i zasięgu modelu koncepcyjnego. W 2017 r. Skoda zapewniała, że crossover Vision E będzie mógł na jednym ładowaniu przejechać 500 km.

A look ahead into our electric future: presenting the ŠKODA Vision iV concept study. Look out for the full reveal at the Geneva International Motor Show next month #GIMSSWISS pic.twitter.com/gWgBNcMcIR

— ŠKODA UK (@SKODAUK) 13 lutego 2019