Chamówa amerykańskiej dziennikarki. Internet wrze po skandalicznej wypowiedzi

Andrea Mitchell z telewizji MSNBC w relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie Żydzi „walczyli przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Dalej jest już coraz gorzej…

Ambasada umieściła wpis na Twitterze o treści: „Dziękujemy ci @mitchellreports @MSNBC za relację z Warszawy. Jednak Powstanie w Getcie Warszawskim w 1943 r. było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. W czasie drugiej wojny światowej Polska została zaatakowana i była okupowana przez władze nazistowskich Niemiec”.

Wpis wydaje się zbyt mocno „dyplomatyczny” jak na chamówę dziennikarki, a w dodatku niczego nie wyjaśnia. To, że Polska była okupowana, nie znaczy przecież, że jacyś krajowi „naziści” (np. granatowi policjanci, którymi zajęła się ostatnio szczególnie żydowska historiografia)) nie pomagali w likwidacji getta.

Tymczasem Internet wrze. Paweł Burdzy‏ @pburdzy przypomina: „To nie jest zwykła “dziennikarka” NBCNews”. To Andrea Mitchell, top amerykańskiego dziennikarstwa telewizyjnego, szefowa Działu Zagranicznego NBC! Wykształcona elita po Penn State, lata jako korespondent. Prywatnie żona b. FED Alana Greenspana”.

Krzysztof Bosak: „Pompeo o roszczeniach majątkowych. Żydowski komunista z UB jako wzór. Powstanie w Getcie przeciw polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Przestaję za tym wszystkim nadążać… To jakaś skoordynowana akcja?”

Rafał Ziemkiewicz: „Po tej bezczelnej, neokolonialnej chamówie jaką urządzili nam dziś jankesi po raz pierwszy zacząłem poważnie traktować teorie o związkach Trumpa z Putinem. Nikt chyba nigdy tak nie zaszkodził stosunkom polsko-amerykańskim jak ten butny komiwojażer „holocaust industry” Pompeo”.

Tomasz Sommer: „Amerykańskie popisy w Wa-wie dowodzą, że w USA obowiązuje skrajnie antypolska interpretacja historii. Rodzi się ona w takich placówkach jak Polin, Muzeum Auschwitz czy niesławne Centrum Badań nad Zagładą w PAN. Za pieniądze polskiego podatnika. Czas z tym skończyć”.

I jeszcze Marzena Nykiel: „Amer. sekretarz stanu #Pompeo już w pierwszych słowach ujawnił to, co tak naprawdę establishment #USA myśli o #Polska i jej historii. A @AndrzejDuda i @pisorgpl wciąż wierzą, że Ameryka nas szanuje za wierności i że już nigdy nie sprzeda „za czapkę gruszek” jak w Jałcie w 1945 r.”.

Miało być o Iranie, jest o Polsce. Miał być sukces dyplomatyczny jest szarganie naszego wizerunku. Zresztą rzeczywiście wygląda to na zachodzenie nas przez „Judejczyków od tyłu”. Przypomnijmy, że w tym samym czasie w Paryżu „nowa szkoła historyków” organizuje sesję, która przy udziale takich tuzów historii jak m.in. Jan Gross ma powiązać Polaków z holocaustem, zwłaszcza po rządowych „próbach zaprzeczenia” (ustawa o nowelizacji IPN). A w tle i tak wiadomo o co chodzi…

Dać palec całą rękę wezmą :( a w tle 447https://t.co/jQKXJl1IGH — Marek Jakubiak💯🇵🇱 (@jakubiak_marek) February 13, 2019

Głos zabrał też IPN, który zamierza wezwać amerykańską stację telewizyjną MSNBC do oficjalnego sprostowania tej informacji. „Jeśli tego nie zrobi – prowadzimy już analizy prawne – to wszystko wskazuje na to, że skierujemy (do sądu) pozew cywilny w ramach uprawnień wynikających z przepisów zmiany ustawy o IPN z 2018 roku” – dodał w rozmowie z PAP wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.