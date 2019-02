Doda ma propozycję na Walentynki. „Kupując 2 zapłacisz za 1”

Jeżeli nie kupiliście jeszcze prezentu na Walentynki to z pewnością do was skierowana jest najnowsza propozycja Dody. Artystka oferuje dziś bilety na swoje koncerty za pół ceny.

Doda poinformowała o walentynkowej ofercie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

We wpisie na Facebooku zwraca się do fanów – KOCHANI !! TYLKO DZIŚ BILETY NA MOJE KONCERTY 50 proc.taniej!

Ci, którzy nie mają jeszcze prezentu na Walentynki, powinni rozważyć propozycję wokalistki zwłaszcza, iż na koncertach promuje teraz utwory ze swojej nowej płyty.