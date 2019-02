Hit Internetu! Kuf Drahrepus pyta jak można popierać „zbrodniczy rząd PiS-u”, a Jakubiak z pełną powagą odpowiada [WIDEO]

Kuf Drahrepus, czyli mityczna postać z USA, którą internauci wkręcali polityków totalnej opozycji ukazując ich oderwanie od zwykłych ludzi, znalazł także swoje miejsce u założyciela Federacji dla Rzeczypospolitej. Marek Jakubiak postanowił z pełną powagą odpowiedzieć na zarzuty ze strony Drahrepusa, „jak może popierać zbrodniczy rząd PiS-u”.

Kuf Drahrepus to pseudonim nieistniejącej postaci, której właściwe znaczenie poznajemy czytając nazwisko i imię od tyłu. Mający twarz rozpoznawalnego na całym świecie aktora z branży filmów dla dorosłych Johnny’ego Sinsa nieistniejący człowiek stylizowany jest na amerykańskiego generała. Warto dodać, że w Polsce Sins jest na tyle popularny, że doczekał się własnego pseudonimu jako „Łysy z Brazzers”.

Głośno o nim zrobiło się, gdy profil wspierający totalniaków „Sok z buraka” zaczął udostępniać cytaty podpisane jako Kuf Drahrepus, koło których były kadry aktora porno z różnych produkcji. Jednak jak widać nie tylko politycy totalnej opozycji nie wiedzą, czym żyją ludzie.

Na kanale „Tygodnika NIE” w listopadzie pojawiło się nagranie z fragmentem wideoczatu z posłem Jakubiakiem, które mają miejsce już od jakiegoś czasu regularnie. Poseł Jakubiak dostrzegł pytanie od Drahrepusa, które wyraźnie wyprowadziło go z równowagi.

– Panie Jakubiak, jak możecie popierać zbrodniczy rząd PiS-u? – zapytał. Wyraźnie wyprowadziło to z równowagi posła Jakubiaka.

– Jak pan śmie tak pisać, proszę pana. Jaki zbrodniczy? Ta retoryka właśnie, ta… wie pan. Pan pisze po prostu jak faszysta – ocenił szef FdR.

– Ja o to mam do PO pretensje. Że wy idziecie do ściany i co za chwilę macie? Bo już wszystkiego używacie. I założę się, że jak do pana na profil wejdę, to się okaże zaraz, że jest jakiś KOD czy coś w tym stylu – powiedział przeglądając najwyraźniej jego profil na Facebooku.

