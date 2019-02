III wojna światowa jest właśnie planowana w Warszawie! Ta wypowiedź premiera Izraela nie pozostawia złudzeń choć jest kasowana z Internetu [FOTO]

Warszawska konferencja w sprawie Iranu ma przygotować wojnę! Premier Izraela, który przyjechał do polskiej stolicy nie kryje swoich zamiarów. Otwarcie napisał wczoraj, że… dąży do konfliktu zbrojnego. „Zasiadamy dziś wspólnie z krajami arabskimi, żeby przybliżyć nasz wspólny interes jakim jest wojna z Iranem” – powiedział na konferencji. Co ciekawe nagranie z jego wypowiedzią zniknęło z Internetu.

Netanyahu w Warszawie: zasiadamy dziś wspólnie z krajami arabskimi, żeby przybliżyć nasz wspólny interes jakim jest wojna z Iranem” 🕊 — Wojciech Szewko (@wszewko) February 13, 2019

Polski PAP tak ocenzurował słowa premiera Izraela. W depeszy agencji czytamy:

„Potem spotkam się z przedstawicielami 60 krajów przeciwko Iranowi, nie będzie to potajemne spotkanie, ale otwarte, z wiodącymi krajami arabskimi, które spotykają się z Izraelem, by realizować swoje wspólne cele przeciwko Iranowi.”

Na nagraniu, które zostało skasowane wyraźnie słychać, iż Netanjahu mówił o wojnie. Te słowa potwierdza „The Jerusalem Post”.

Poniżej skasowany Tweet z deklaracją wojny:

Skasowany tweet o tym, że w Warszawie trwa szczyt państw chcących wojny z Iranem. Dlaczego został skasowany? pic.twitter.com/RxDiSHmTrn — Przemysław Wipler 🇵🇱 (@wipler) February 13, 2019

Wygląda więc na to, że Warszawa została wykorzystana jako miejsce, w którym szykowana jest wojna! Być może już wiadomo kiedy się rozpocznie i jak będzie przebiegać. Wiadomo też co Amerykanie i Żydzi planują zrobić z Iranem po obaleniu władzy ajatollahów. Jako przykład Iranowi ma służyć… Polska. Problem polega na tym, że taka „demokratyzacja” ćwiczona w Iraku, zakończyła się zamianą tego kraju w zgliszcza.

Źródło: Jerusalem Post/ Twitter