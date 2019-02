Izrael oszukiwał! Udowodniono plagiat zeszłorocznej zwyciężczyni Eurowizji [VIDEO]

Netta Barzilai, zwyciężczynię zeszłorocznej Eurowizji, została oskarżona o plagiat. Jej kompozycję „Toy” uznano za „zbyt podobną” do „Seven Nation Army” zespołu The White Stripes. Co więcej sama artystka przyznała, że to plagiat i razem ze studiem Universal poszli na ugodę – White został uznany za współautora.

Przypomnijmy, że wojująca feministka Netta Barzilai reprezentowała Izrael na konkursie piosenki Eurowizji w 2018 r. Jej piosenka o nazwie „Toy” zwyciężyła, jednak po samym konkursie wzbudziła duże kontrowersje.

Izraelską wokalistkę oskarżono o plagiat. Kompozycję uznano za podejrzanie podobną do hitu „Seven Nation Army” zespołu The White Stripes.

Jak podaje portal onet.pl spór prawny pomiędzy Barzilai a studiem Universal, reprezentującym Jacka White’a, wokalistę The White Stripes, trwał prawie rok. Udało się dojść do ugody.

Sam White’a został uznany za współautora kompozycji. „Toy”, nawiązuje do feministycznego ruchu #MeToo w proteście przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu kobiet.