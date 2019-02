Izraelska prasa pisze o słowach Pompeo ponaglających Polskę w sprawie zwrotu mienia. „Polska jako jedyna w UE nie wypłaciła odszkodowań”

Izraelski dziennik „Times od Israel” cytuje słowa sekretarza stanu USA, Mike`a Pompeo, wzywające polski rząd do uchwalenia prawa umożliwiającego zwrot lub wypłatę odszkodowań za mienie zrabowane przez Niemców.

– Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu – cytuje wypowiedź Mike`a Pompeo.

Dziennik „Times of Israel” twierdzi, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie wprowadził prawa do zwrotu lub wypłaty odszkodowania za mienie skonfiskowane przez „nazistów” lub znacjonalizowane za czasów PRL.

