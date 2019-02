Kaci pilnie poszukiwani! Kolejny kraj przywraca karę śmierci i szuka wykonawców wyroku

Bezkompromisowa i krwawa walka z handlarzami narkotyków – to podstawa do decyzji wydanej przez ministerstwo sprawiedliwości Sri Lanki, które przywraca karę śmierci. W rządowej gazecie pojawiły się właśnie ogłoszenia o poszukiwaniach profesjonalnych katów.

Jakie są wymagania na to stanowisko? Przede wszystkim „siła psychiczna” i „nieskazitelna postawa moralna”, to podstawowe cechy, które musi posiadać kandydat.

Oburzone mogą być feministki, ponieważ w ogłoszeniu znajdującym się w „Daily News” czytamy, że funkcję kata pełnić mogą wyłącznie mężczyźni w wieku od 18 do 45 lat. Co ciekawe, za wykonywanie wyroków nie można zarobić zbyt dużo. Przewidywana wypłata wahać się będzie, w przeliczeniu na złotówki w granicach 790 zł, jest to niewiele więcej niż średnia w tamtejszej budżetówce.

Obecnie poszukiwanych jest dwóch pracowników, jednak według rządzących będą oni mieli dość sporo pracy. Egzekucje przez powieszenie dotyczyć mogą rocznie około 1300 osób. Już w tym momencie, w kolejce, znajduje się 48 skazanych za przestępstwa narkotykowe.

Prezydent Maithripal Sirisen zapowiada szybkie wznowienie egzekucji. Prawdopodobnie ruszą one w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy, o ile uda się znaleźć odpowiednich kandydatów.

Źródło: Daily News / NCzas.com