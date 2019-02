Nowa prawicowa partia polityczna zarejestrowana. Będą startowali do Parlamentu Europejskiego

Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi został wpisany do ewidencji partii politycznych – poinformowała PAP rzeczniczka ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska. Prezes partii, europoseł Mirosław Piotrowski liczy, że teraz „szybko zapadną decyzje” o listach kandydatów partii do PE.

Partia polityczna Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi została wpisana do ewidencji partii politycznych we wtorek – poinformowała Sylwia Urbańska.

Odnosząc się do trwającego ponad dwa miesiące procesu rejestracji partii, Piotrowski przyznał w rozmowie z PAP, że „trochę to trwało i niektórzy już się niecierpliwili”. „Ale dowiaduję się o rejestracji partii politycznej Ruch Prawdziwa Europa w dniu świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy. Sądzę, że jest to szczęśliwa wiadomość i nie wypada mi narzekać na przedłużający się proces rejestracji” – powiedział.

Mówiąc o planach partii podkreślił, że celem jest teraz „skonstruowanie list” kandydatów w wyborach do PE. „Trwają już od pewnego czasu rozmowy z osobami, środowiskami, w tym z politykami i te rozmowy się konkretyzują, a informacja o rejestracji partii sprawi, że – mam nadzieję – bardzo szybko zostaną podjęte decyzje” – dodał. Zastrzegł, że jeszcze nie chce mówić o nazwiskach.

Na osobnej konferencji prasowej europoseł chce przedstawić szczegóły programowe partii. Podkreślił, że jego partia „kładzie nacisk na chrześcijańskie myślenie o Europie”. „Od wielu lat mówimy, że chodzi nam także o Europę ojczyzn. A gdybym miał określić to w jednym słowie, to powiedziałbym – normalność, po prostu normalność” – zaznaczył.

Piotrowski przypomniał, że zawiązując ugrupowanie polityczne, jego założyciele myśleli o samodzielnym starcie w wyborach.

„I tutaj nie zmieniło się wiele, aczkolwiek nie wykluczamy innych możliwości, gdyż zgłosiły się do nas inne podmioty polityczne i chcą się do nas przyłączyć w tej chwili. Jesteśmy teraz na etapie rozmów, +przyłączenia się+ tych osób na listę Ruchu Prawdziwa Europa” – poinformował.

Na pytanie, czy Ruch Prawdziwa Europa, liczy na poparcie dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, europoseł powiedział, że „osoby duchowne w Polsce, a także w Unii Europejskiej, nie mieszają się do polityki”. „I takie sugestie odczytuję w formie żartu” – dodał.

„Zwracamy się do ludzi, obywateli polskich, bez względu na to, jakie mają wykształcenie, czy pochodzenie i (tych) którzy mają prawo głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do nich kierujemy nasz przekaz” – zaznaczył.

PAP zapytała Piotrowskiego o jego stosunek do Prawa i Sprawiedliwości, z której list dwukrotnie startował w wyborach do PE, nie będąc członkiem PiS. Europoseł przypomniał, że startował do PE trzykrotnie. „I za każdym razem miałem więcej niż jedną propozycję startu. Trzy razy start proponowała mi partia Prawo i Sprawiedliwość. W 2004 roku też mi proponowała, wtedy wystartowałem z listy Ligi Polskich Rodzin, i zdobyłem mandat. W 2009 i 2014 roku rzeczywiście startowałem z listy PiS, ale podkreślam, że miałem także inne propozycje” – oświadczył.

Wniosek o rejestrację partii „Ruch Prawdziwa Europa” wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 27 listopada ub.r. Sąd dwukrotnie wzywał wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów, wskazując m.in. na nieścisłości w statucie partii.

Prof. Piotrowski jest europosłem trzecią kadencję. Jako kandydat LPR otrzymał w 2004 roku ponad 48 tys. głosów, najwięcej w okręgu lubelskim. W 2009 r. Piotrowski był liderem listy PiS na Lubelszczyźnie. Zdobył najwięcej głosów w całym okręgu lubelskim – prawie 85 tys.; w 2014 r. jako kandydat PiS zdobył – 73 465 głosów. (PAP)