Odkrywamy tajemnicę Instagrama! W łatwy sposób możesz sprawdzić kto najczęściej zagląda na twój profil

Zastanawiałeś się kiedyś, kto „z ukrycia” ogląda Twój profil na instagramie? Jest sposób, aby to sprawdzić. Wystarczy umiejętnie skorzystać ze statystyk Stories.

Zapewne wielu z was korzysta z opcji udostępniania swoich zdjęć czy filmów we wspomnianej formie stories. Po udostępnieniu mamy możliwość sprawdzenia listy użytkowników, którzy wyświetlili wrzucony materiał. Początkowo lista ułożona jest w kolejności odtwarzania, gdy jednak liczba przekroczy magiczną 50-tkę, to wygląda to już zupełnie inaczej, dlaczego?

Właśnie od tego momentu zaczyna działać algorytm aplikacji, który „na górze” wyświetla osoby będące najbardziej zainteresowane naszym profilem. Mogą to być najczęściej „lajkujący” czy też komentujący, ale niekoniecznie. System rozpoznaje bowiem ogólny ruch na naszym profilu, a więc może dojść do sytuacji, że pojawi się tam osoba, która nie jest oficjalnym obserwatorem waszego profilu, a jedynie podgląda go „z ukrycia”. Jeśli faktycznie znajdzie się na najwyższych pozycjach, to możecie mieć pewność, że ogląda wasze zdjęcia bardzo regularnie.

Jak zawsze taka sytuacja ma dobre i złe strony. Zapewne dla wielu informacja o najczęściej odwiedzających może być ogromnie miłym zaskoczeniem, choć nie zawsze. Kto wie, czy na liście nie znajdziecie nagle osób, z którymi dawno zerwaliście kontakt np. „byłymi partnerami”. Jeśli tak jest, to oznacza, że cały czas jesteście przez nich obserwowani.

Źródło: Bliss.naTemat.pl / NCzas.com