„Pompeo i Mosbacher go home!” Koalicja propolska o roszczeniach żydowskich [VIDEO]

O godzinie 11 w Sejmie rozpoczęła się konferencja przedstawicieli koalicji propolskiej. Jacek Wilk przypomniał, że słowa Pompeo o wezwaniu Polski do stworzenia prawa umożliwiającego wypłatę roszczeń są niezgodne z umową zawartą z rządem polskim. Robert Winnicki zwrócił też uwagę na ośmieszenie polskiej dyplomacji przez USA oraz Izrael i przestrzegł, by skandalicznych słów przedstawicieli tych państw nie traktować jako wpadki, gdyż byłoby to „niedocenianiem” ich dyplomacji.

– Temat konferencji brzmi „A nie mówiliśmy? – zaczął Grzegorz Braun. Oprócz niego na konferencji obecni byli poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego oraz poseł Jacek Wilk z partii KORWiN, którzy – jak podkreślił Braun – „jako jedyni bodaj w tej sali sejmowej tak wyraziście stawiali kwestię roszczeń i uroszczeń żydowskich wobec Polski”.

Jacek Wilk powiedział, że ma „przykrą satysfakcję”.

– Kiedy mniej więcej rok temu ruszała sprawa słynnej amerykańskiej ustawy 447 dotyczącej tzw. mienia bezspadkowego w Polsce właściwie nikt nie zwracał na to uwagi. Rząd polski milczał jak zaklęty. Udawał, że problem nie istnieje – przypomniał poseł Wilk.

– Z posłem Winnickim głośno interweniowaliśmy w tej sprawie. Miał wystąpienie sejmowe, natomiast przygotowałem z pomocą amerykańskiej Polonii list do prezydenta Donalda Trumpa od polskich parlamentarzystów z prośbą o zawetowanie tejże ustawy. Niestety, spotkał się on z bardzo mizernym odzewem polskich parlamentarzystów – kontynuował.

Zwrócił też uwagę, że „problem polega na tym, że te uroszczenia nie mają żadnych podstaw w polskim porządku prawnym”.

– Jeżeli ktoś zginął bezpotomnie w Polsce w czasie II wojny światowej, to jego własność przechodzi na skarb państwa. Koniec kropka. Bez względu na to, jakiej narodowości był. Jeżeli ktoś natomiast zostawił spadkobierców, to może dochodzić swoich roszczeń w sądzie, jak każdy inny spadkobierca. Natomiast jeżeli jest obywatelem amerykańskim i jego własność została znacjonalizowana przez PRL, to na podstawie umowy z 16 lipca 1960 roku Polska zapłaciła Stanom Zjednoczonym odszkodowanie i na podstawie tej umowy rząd amerykański zobowiązał się do realizacji takich roszczeń wobec własnych obywateli. Zobowiązał się też do tego, że nie będzie nigdy takich roszczeń popierał ani ich wysuwał – podkreślił poseł Jacek Wilk.

– Misiek Pompeo i Georgetta Mosbacher go home. Zostawcie nas w spokoju – dodał Grzegorz Braun.

Poseł Robert Winnicki zwrócił z kolei uwagę na słowa Pompeo oraz innych „przedstawicieli socjety amerykańskiej, którzy pojawili się w Polsce”.

– Mamy do czynienia podczas amerykańsko-izraelskiego szczytu w Warszawie z taką wypowiedzią pana Pompeo jak chociażby ta, która stawiała za wzór Polakom komunistę, stalinowskiego oprawcę, ubeka, mordercę żydowskiego pochodzenia, pana Bleichmana, który został postawiony jako bohater narodu polskiego. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest wpadka. Ale byłoby to niedocenianiem amerykańskiej dyplomacji. Amerykańska dyplomacja jest naprawdę bardzo profesjonalna. Ci ludzie wiedzą o czym mówią, kiedy już zabierają głos – powiedział poseł Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Źródło: facebook.com/nczas.com