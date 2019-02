Przebłysk normalności! Caster Semenya nie będzie mogła startować z kobietami. Niebawem może zostać uznana za mężczyznę

Znana „lekkoatletka”, medalistka mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich może zapomnieć o startach z kobietami? Okazuje się, że wywołująca ogromne kontrowersje Caster Semenya posiada zbyt wysoki poziom testosteronu! Niebawem może zostać uznana za mężczyznę.

Historia Semenyi toczy się już od kilkunastu lat. W momencie, gdy trafiła do reprezentacji RPA i zaczęła odnosić ogromne sukcesy świat zainteresował się jej wyglądem i budową ciała. „Sportsmenka” dla większości kibiców wyglądała jak dobrze zbudowany mężczyzna, co natychmiast rzuciło podejrzenia o inną płeć.

Sprawą natychmiast zajęły się liczne laboratoria, jednak dopiero teraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podjęło faktyczną próbę zbadania „lekkoatletki”. Jak się okazało, reprezentantka RPA ma zbyt wysoki poziom testosteronu, co daje jej ogromną przewagę w rywalizacji. Kobiety nie mają z nią szans, bo Caster Semenya biologicznie zdecydowanie bliższa jest mężczyznom.

Jak twierdzą dziennikarze „The Times” działacze są zdecydowani, aby zakazać reprezentantce RPA startu wśród kobiet. Aby decyzja weszła w życie poprzeć ją musi Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, jednak wszystko wskazuje na to, że Semenya zostanie przez nich zakwalifikowana jako „biologiczny mężczyzna”.

Co może oznaczać taka decyzja? Oprócz zakazu startów wśród kobiet, część komentatorów stwierdziła, iż obecnie „sportsmenka” będzie mogła próbować rywalizacji z mężczyznami. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ patrząc na wyniki osiągane przez reprezentantkę RPA miałaby ogromne trudności z zakwalifikowaniem się do krajowej kadry.

Jednego możemy być pewni. Jeśli Caster Semenya zostanie uznana za mężczyznę, natychmiast rozpocznie się medialna burza w wykonaniu „poprawnych” mediów i licznych grup feministek.

Źródło: SE.pl / NCzas.com