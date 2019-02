Siostra Meghan Markle atakuje Georga Clooney’a. „Siedź cicho Georgie”

Przyrodnia siostra Meghan Markle nie daje za wygraną. Jej złość dosięga każdego, kto odważy się pozytywnie wypowiedzieć na temat księżnej Sussex. Tym razem dostało się Goeorgowi Clooney’owi, który ostatnio porównał sytuację Meghan do tej w jakiej przed śmiercią była księżna Diana i mówił, że jego przyjaciółka jest prześladowana.

Stosunki Meghan Markle z członkami nie tylko rodziny królewskiej, lecz także jej własnej są bardzo napięte. O ile jeszcze jej ojciec podkreśla, że ją kocha, to ciepłych uczuć w stosunku do księżnej Sussex na pewno nie żywi jej przyrodnia siostra.

Samantha Grant, choć od czasu kiedy Meghan weszła do monarchii brytyjskiej przedstawia się jej nazwiskiem, to poza tym nie chce mieć z nią nic wspólnego. Nie wiadomo czy nienawiść w stosunku do przyrodniej siostry spowodowana jest ambicją czy po prostu osobistą niechęcią, jasne jest natomiast, że Samantha robi wszystko, aby zdyskredytować swoją siostrę.

I konsekwentnie do tego dąży. Istną wisienką na torcie ma być wydanie książki. Samantha Markle zapowiedziała jej premierę na kwiecień – czyli dokładnie wtedy, gdy Meghan po raz pierwszy zostanie mamą. Pozycja ma traktować o wszystkich niegodziwościach, jakich względem siostry miała dopuścić się księżna Sussex i zdradzić, „jaka jest naprawdę”.

Do wydania książki pozostało jeszcze trochę czasu. Ale i teraz Samantha nie próżnuje i stara się oczerniać wszystkich, którzy opowiadają się po stronie Meghan lub po prostu mają z nią jakiś związek.

Przekonał się o tym przyjaciel księżnej George Clooney, który w jednym z wywiadów zwrócił uwagę, że Meghan jest śledzona i prześladowana – tak jak przed laty księżna Diana. Ostrzegał jednocześnie, że „wiemy, jak to się kończy” i wyraził swoje oburzenie faktem, że ojciec Meghan opublikował w mediach list od córki.

– Hej Looney Clooney! Twoja żonka-prawnik powinna cię nauczyć, by nie wydawać oświadczeń bez pełnej znajomości faktów – zaatakowała Clooney’a na Twitterze Samantha Markle i dodała ironicznie „siedź cicho, Georgie”.

