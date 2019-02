Skandal! Sąd we Francji skazał piekarza, sympatyka „żółtych kamizelek”, który nie chciał obsłużyć policjanta

Bokser Dettinger, który znokautował dwóch żandarmów podczas manifestacji „żółtych kamizelek” trafił do więzienia na rok. 23-letni piekarz ma tylko 70 godzin prac społecznych.

Sprawa piekarza dotyczy wydarzeń z XII aktu protestów, z 2 lutego. Tego dnia do jego piekarni w III dzielnicy Paryża usiłował wejść policjant, który wcześniej pacyfikował demonstrację.

Piekarz odmówił płużenia go, twierdząc, że do jego sklepu nie można wchodzić z bronią. Ana koniec pokazał funkcjonariuszowi środkowy palec. Scena została sfilmowana, trafiła do sieci, a policjant złożył donos.

Wsparł go związek zawodowy policjantów Aliance Police de Paris, który uznał gest piekarza za „symboliczny wyraz pogardy i dyskryminacji”.

12 lutego sprzedawca bagietek został aresztowany za „odmowę sprzedaży i obrazę funkcjonariusza porządku publicznego”. Teraz stanął przed sądem i otrzymał karę w wysokości 70 godzin prac społecznych. W sumie trochę mu się upiekło…