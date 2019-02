Co zrobić, aby w Polsce głos obywateli faktycznie miał znaczenie? Jakie mechanizmy uruchomić, aby politycy służyli społeczeństwu, a wyborcy mieli nad nimi realną kontrolę? Czy Polskie życie publiczne może być etyczne, moralne? Jak wzmocnić rolę rodziny? Jak skutecznie walczyć z grabieżą dokonywaną w “majestacie prawa”?

Kilkunastu prelegentów, z różnych środowisk, przedstawi konkretne propozycje na konferencji: „Etyka i moralność w życiu gospodarczym i społecznym. Co robić?”. Prelekcja TOMASZA SOMMERA odbędzie się w sobotę (16.02.2019), ok. godz. 17:30. Doktor socjologii, autor kilkunastu książek, wydawca i pyblicysta, redaktor naczelny m.in. dwutygodnika „Najwyższy Czas!” oraz serwisu nczas.com będzie mówił o praktycznych wnioskach z Brexitu. Czy warto wyjść z Unii Europejskiej? Czy Wielka Brytnia robi to dobrze? Jakie życie czeka Polskę poza UE?

W konferencji udział wezmą przedsiębiorcy, działacze społeczni, liderzy organizacji pozarządowych… Wszyscy są nie tylko uważnymi obserwatorami polskiego życia społecznego i politycznego, ale także konsekwentnie próbują poprawiać jego jakość. To będzie prawdziwa burza mózgów! Obok chyba najbardziej wolnorynkowego duchownego w Polsce – ks. Jacka Gniadka, prelekcję wygłosi Kamil Cebulski, m.in. twórca szkoły, w której uczą wyłącznie przedsiębiorcy. Ciekawe może być wystąpienie p. Doroty Gudaniec. Ta matka czwórki dzieci, w tym niepełnosprawnego chłopca, jest aktywistką która od lat wlaczy o zmianę ustawy w zakresie dopuszczenia możliwości leczenia medyczną marihuaną. O edukacji domowej mówić będzie Sebastian Pitoń (z zawodu architekt). Głos zabierze Paweł Nogal ze stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”. Kontrowersyjny temat obowiązku szczepień przedstawi Justyna Socha (Stowarzyszenie STOP NOP). Prelegentów jest KILKUNASTU. Organizatorzy prosili, aby każdy z nich mówił krótko i bez „lania wody” („Musi być konkretnie, bo tylko dobrze przemyślane pomysły da się wyrazić zwięźle!”).

Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie: uratujdemokracje.pl oraz https://www.facebook.com/events/354176712091611/

KIEDY: 16.02.2019 (godz. 10:00 – 18:00) GDZIE: ul. Krakowskie Przedmieście 66. WSTĘP WOLNY