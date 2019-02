Trwa batalia o Wiosnę. Pełnomocnik ks. Babiarza stwierdza, że informacja o odwołaniu to fejk

Okazuje się, że sprawa stowarzyszenia Wiosna i ostatnia rzekoma decyzja o odwołaniu ks. Grzegorza Babiarza z funkcji prezesa może być prawnym bublem i właściwie fejkiem. Adwokat Paweł Kusak, pełnomocnik ks. Babiarza wskazuje, że odwołanie księdza mogło odbyć się niezgodnie z prawem.

– Upubliczniona we wtorek informacja, jakoby w dniu 11 lutego br. doszło do skutecznego odwołania Grzegorza Babiarza z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wiosna oraz do powołania na to stanowisko Joanny Sadzik, nie jest zgodna z prawdą – czytamy na samym początku oświadczenia.

4 lutego po wyborze ks. Babiarza, znajomego ks. Jacka Stryczka na prezesa Wiosny, troje członków zarządu stowarzyszenia złożyło rezygnacje z pełnionych przez siebie funkcji. Adwokat Paweł Kusak zwraca uwagę, że mimo to osoby te pojawił się na walnym zgromadzeniu, które potem odbyło się 11 lutego i oświadczyły, że wycofały swoje rezygnacje oraz przyjęły nowych członków walnego zgromadzenia.

To po tym zgromadzeniu właśnie wydano komunikat o odwołaniu ks. Babiarza z funkcji prezesa stowarzyszenia Wiosna oraz ponownym powołaniu Joanny Sadzik na to stanowisko.

Adwokat wskazuje, że trzy osoby, które zrezygnowały z funkcji w zarządzie stowarzyszenia, nie mogły odwołać swojej decyzji, „nie były zatem uprawnione do przyjęcia do Stowarzyszenia nowych Członków”.

– Wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 11 lutego 2019 roku przez osoby, które rzekomo, niezgodnie z prawem, stały się Członkami Stowarzyszenia w okresie między 4 a 11 lutego 2019 roku, wskazuje, iż spotkanie to nie było ważnym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia; to z kolei powoduje, iż uchwały podjęte na tym spotkaniu nie mają mocy prawnej i nie są uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia Wiosna – pisze Kusak.

Na koniec podkreśla, że nie można było dokonać wyboru Joanny Sadzik na prezesa Wiosny, zaś jedynym członkiem zarządu stowarzyszenia obecnie jest ks. Grzegorz Babiarz.

– Legalnie wybrane w dniu 4 lutego br. władze Stowarzyszenia Wiosna podejmą wszelkie kroki prawne w cel u uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w celu zablokowania działań osób, które podają się za władze Stowarzyszenia, lecz nimi nie są – zaznaczono.

Źródło: gosc.pl