Wyciągajcie grille! To już pewne. Wiosna przyszła w lutym. Jak długo zostanie? Czy zima jeszcze wróci? [PROGNOZA POGODY]

W najbliższych dniach może spodziewać się istnej wiosny. Będzie ciepło i słonecznie. Jak długo zostanie z nami taka aura? Czy zima jeszcze wróci?

Piątek będzie przyjemny i pogodny w prawie całej Polsce. Tylko na wschodzie kraju przewidywane jest przejściowe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie aż do 10 st. C na Dolnym Śląsku.

Sobota rozpocznie się porannymi mgłami, a potem wszędzie zobaczymy Słońce.Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku.

Niedziela bez zmian – rano mgły, ale potem ciepła i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek będzie podobnie, ale jeszcze cieplej! Temperatura osiągnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku.

We wtorek pogodna aura nadal będzie się utrzymywała. poranne mgły szybko ustąpią miejsca przejrzystemu niebu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku.

A co dalej? Czy zima wróci, czy może wiosna zostanie z nami już do końca kalendarzowej zimy? Wstępne, długoterminowe prognozy niestety nie są zbyt precyzyjne i wszystko może się zdarzyć, jednak powrotu mroźnej i śnieżnej zimy na nich nie widać.

Niektóre modele meteorologiczne pokazują lekkie ochłodzenie w ostatnim tygodniu lutego – nocami do minus 5 st. C. na wschodzie kraju i minus 3 w centrum, ale na zachodzie temperatura nie spadnie poniżej zera, a w dzień w całym kraju będzie wyraźnie na plusie.

Źródło: tvnmeteo