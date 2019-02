Ziemkiewicz ostro o PiS: „Niektóre rządy PRL były asertywniejsze wobec ZSRR niż ci wobec USA”

Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach podsumował uległość rządu PiS wobec USA i Izraela. Publicysta ocenił, że nawet komunistyczne marionetki bywały bardziej asertywne wobec Związku Radzieckiego.

Amerykańsko-Izraelska konferencja bliskowschodnia w Warszawie zdaje się być gwoździem do wizerunkowej trumny rządu PiS. Start konferencji od ponaglenia przez Pompeo wystosowanego wobec polskiego rządu do spłaty uroszczeń żydowskich i jego cenzura przez PAP czy też wyśmianie polskiej dyplomacji przez Netanjahu, który wprost powiedział, że celem konferencji jest wojna z Iranem poważnie podważyła powtarzane jak mantra hasła o „wstawaniu z kolan” czy też „liczeniu się Polski na arenie międzynarodowej”.

Co ważne, fakt ten dociera w końcu do twardych wyborców PiS, którzy być może dzięki niej przestaną być tzw. pelikanami, które łykają wszystko, co powiedzą im partyjne organy medialne. Z pewnością też łatwiej im będzie to przyjąć, gdy powie to osoba jeszcze w TVP pokazywana.

Rafał Ziemkiewicz nie przebierał w słowach i wprost stwierdził, że warszawski rząd jest uległy wobec USA bardziej, niż władze PRL wobec ZSRR.

– Minęło południe – i nic. Z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że niektóre rządy PRL potrafiły były publicznie wykazywać się daleko większą asertywnością wobec towarzyszy radzieckich, niż obecna ekipa wobec amerykańskich przyjaciół – stwierdził Rafał Ziemkiewicz na Twitterze.

Słowa te są reakcją na brak reakcji polskiego rządu na skandaliczną narrację amerykańskiej reporterki MSNBC oraz CNN Andrea Mitchell. Powiedziała ona, że podczas powstania w getcie warszawskim Żydzi walczyli z „nazistowskim i polskim reżimem”. Jedyną reakcją był bardzo grzecznościowy wpis ambasady III RP w USA, która zaczęła go od podziękowań dziennikarce, że łaskawie zechciała relacjonować amerykańsko-izraelski szczyt w Warszawie.

