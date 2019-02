Żydowska dziennikarka z NBC News relacjonująca szczyt w Warszawie twierdzi, że Żydzi z getta walczyli z „polskim i nazistowskim reżimem”

Andrea Mitchell, żydowska dziennikarka z NBC News, powiedziała w trakcie relacji z Warszawy, że Żydzi z Warszawskiego Getta walczyli z „polskim i nazistowskim reżimem”.

Andrea Mitchell, to wieloletnia dziennikarka i komentatorka amerykańskiej stacji NBC News pochodzenia żydowskiego , była żona szefa FED Alana Greenspana. Relacjonuje dla niej bliskowschodni szczyt w Warszawie. Przeprowadziła między innymi wywiad z wiceprezydentem USA, Mike`iem Pencem.

Trudno ocenić, czy słowa dziennikarki zostały wypowiedziane przez przypadek, czy celowo, ale z pewnością mamy do czynienia z ogromnym skandalem. Andrea Mitchell wprowadziła w błąd miliony widzów w USA.

Uhm, @mitchellreports thinks the Warsaw Ghetto uprising of Polish Jews was against „the Polish and Nazi regime.” Uhm, no @msnbc. It was against the German Army that occupied Poland for 6 years while carrying out the #Holocaust. pic.twitter.com/X8NRyAUJp6

— Alex Storozynski (@AlexStorozynski) 13 lutego 2019