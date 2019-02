Braun ostro zaczyna kampanię w Gdańsku! „Nie dla nachodźców w Gdańsku!” [VIDEO]

Grzegorz Braun z przytupem rozpoczął kampanię prezydencką w Gdańsku. Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami odniósł się do skandalicznej w jego ocenie polityki imigracyjnej miasta.

Braun spotkał się z dziennikarzami przed budynkiem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Kandydat na Prezydenta Gdańska zapowiedział, że jeśli wygra wybory to osobiście zdejmie tabliczkę z nazwą tejże instytucji.

Grzegorz Braun przychylnie odniósł się do pomagania imigrantom, pod warunkiem, że jest to robione prywatnie i na własny koszt. Zdaniem polityka ingerencja miasta w te sprawy jest zbędna, tak jak wymienione wyżej instytucje.

– Jeżeli ktokolwiek z gdańszczan chce sam sprowadzić tutaj obdarzonych zaufaniem gości, to nic nam do tego. Ważne, żeby nie rozkładać kosztów fałszywie pojmowanej filantropii na ogół obywateli przez podpinanie takich oszukańczych inicjatyw do budżetu miejskiego – powiedział Braun.

Po opublikowaniu tej wypowiedzi przez serwis radiogdansk.pl w komentarzach posypały się głosy krytyki ze strony osób nie bardzo rozumiejących jak można coś zrobić bez udziału państwa. Pojawiły się też tradycyjne oskarżenia o „toruńskość” Brauna.