Historia Polski i Europy według Marka Jakubiaka. „Polska jest członkiem Unii Europejskiej od stuleci” [VIDEO]

Marek Jakubiak nie ma w ostatnim okresie najfortunniejszego czasu, jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi. Stwierdził między innymi, że za PO dzieci kradły sobie kanapki, a teraz (za rządów PiSu – red.) dokonano skoku cywilizacyjnego. Teraz czas na lekcję historii od posła.

Marek Jakubiak był gościem telewizji wSensie, gdzie odniósł się między innymi do kwestii związanych z Koalicją Propolską na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy padło owo niefortunne zdanie ze strony posła, który do Sejmu wszedł z list Kukiz’15.

– Ja nie rozumiem skąd ze strony Korwina Mikke, czy pana Brauna, czy pana Winnickiego, bierze się takie przekonanie, że ja mam obowiązki wobec nich. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek komu ja bym zaufał mógł w Parlamencie Europejskim hajlować – powiedział Jakubiak.

– Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której idę do europarlamentu czerpać pełnymi garściami i mówię: tenże parlament trzeba rozwalić. (…) Ja stojąc na stanowisku że jestem dzisiaj przedstawicielem narodu wyjątkowego w UE, chciałbym żeby reprezentacja w tymże PE była również wyjątkowa – dodał.

– Robienie happeningu wokół tego i robienie jakiejś kolejnej zadymy dla Polski nie jest niczym dobrym. Ja uważam, że Polska jest częścią Unii Europejskiej od setek lat i nie widzę powodu, dla którego mamy być outsiderami tejże Unii, ja nie widzę takiego powodu – podkreślił.

No cóż być może posłowi po prostu Unia Europejska pomyliła się z Europą, ale wtedy to już ponad tysiąc lat, a nie setki. W każdym bądź razie warto zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno Jakubiak deklarował gotowość dołączenia do Koalicji, dziś mówi już coś innego i zwraca uwagę na różnicę poglądów. Z tymże różnica ta była mu znana dobrze wcześniej, bo przecież ani Korwin-Mikke ani Winnicki poglądów na UE nie zmienili.