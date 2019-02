Izraelska prasa chce wywołać kolejną polsko-żydowską awanturę? „To przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej”

Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela; wygląda na to, że artykuł w „Jerusalem Post” to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej – napisał na Twitterze szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

„Jerusalem Post” podał w czwartek wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie Benjamin Netanjahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. W wiadomości skierowanej do dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM Marka Korowajczyka informację tę zdementowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

„Byłam obecna przy briefingu premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspominanie o tych Polakach, którzy z nimi współpracowali” – podkreśliła Azari.

„Przede wszystkim Premier Netanjahu chce podziękować za ciepłe przyjęcie podczas swojej wizyty. Jeśli chodzi o briefing dla prasy izraelskiej – odpowiadając na pytanie o wspólną deklarację dwóch Premierów [z 27 czerwca 2018 r.], Premier Netanjahu powiedział, że jednoznacznie je podtrzymuje i dodał, że nikt nie został pozwany do sądu za wypowiadanie stwierdzeń o tym że byli Polacy, którzy indywidualnie współpracowali z Niemcami” – dodała Azari.

Podkreśliła jednocześnie, że „Jerusalem Post” już zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa. Jak dodała, stało się tak na prośbę premiera Netanjahu.

„Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP +Zameczek+ w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń” – napisał w nocy z czwartku na piątek prezydent Andrzej Duda jeszcze przed sprostowaniem informacji.

W piątek rano szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował: „Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela; wygląda na to, ze artykuł w @Jerusalem_Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej”. „Dobrze, że zostało to wyjaśnione po naszych interwencjach” – dodał.

Podziękował jednocześnie za „efektywną współpracę w tej sprawie” przedstawicielom Izraela. (PAP)