Korwin-Mikke ostro komentuje Konferencję Bliskowschodnią w Warszawie. „Propaganda sowiecka to mały pikuś”

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN, w swoim stylu skomentował Konferencję Bliskowschodnią, która właśnie zakończyła się w Warszawie. „Propaganda sowiecka to mały pikuś” – napisał.

W Warszawie odbyła się konferencja wymierzona przede wszystkim w Iran i…Polskę. Z jednej strony pojawiły się nawoływania do wojny z Iranem, z drugiej do spłaty roszczeń żydowskich przez „odpowiedzialną” za Holocaust Polskę.

O wojnie z Iranem mówili wprost wiceprezydent USA Mike Pence i premier Izraela Benjamin Netanyahu.

– Netanyahu: Te państwa zasiadają razem z Izraelem by we wspólnym interesie przyspieszyć wojnę z Iranem. Pence: Jestem w Warszawie by dyskutować o wojnie z Iranem – przypomniał Korwin-Mikke.

– JE Jacek Czaputowicz: „Iran nie był przedmiotem obrad” (…) Propaganda sowiecka to mały pikuś! – podsumował.