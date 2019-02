Po PiS jadą wszyscy poza ich medialnymi pomocnikami. Nawet Schetyna, czy człowiek Biedronia jest oburzony żydowskimi paszkwilami na temat Polaków

Dawno nie było takiego zjednoczenia narodowego. Po służalczej wobec USA i Izraela partii Prawo i Sprawiedliwość jadą teraz wszyscy. Wszystko przez ameyrkańsko-izraelską konferencję, za którą zapłacili Polacy, by USA i Izrael mogły agitować do wojny, przy okazji szkalując Polskę. Nawet Schetyna i człowiek od Biedronia zaczęli mówić jak ludzie.

Grzegorz Schetyna, lider PO jest oburzony słowami na temat przypisywania Polakom współudziału w holokauście. – Słowa, że naród polski współpracował w Zagładzie Żydów, są nieprawdziwe i obraźliwe. Przebieg konferencji w Warszawie pokazuje, że rząd PiS nic w świecie nie może, na nic nie ma wpływu, wszyscy go lekceważą. Traci Polska – zauważył Schetyna.

Z kolei Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” stwierdził, że „to nie była konferencja antyirańska, tylko antypolska”. – Żydzi i Amerykanie przyjechali by wyłudzić kasę i przy okazji trochę poobrażać Polaków. Osiągnęli cel – polski rząd nie zaprotestował czyli się przyznał. Dziękuję prez. Dudo i prem. Morawiecki za godną postawę – napisał na Twitterze Sommer.

Mocny bilans szczytu zrobił też Adam Traczyk, człowiek Roberta Biedronia. – Bilans szczytu: ✔️ Danie sceny retoryce antyirańskiej ✔️ Stworzenie platformy do krytyki UE przez USA✔️ Brak postępów w sprawie Fort Trump✔️ Upokorzenie przez gości konferencjim✔️ Oskarżenie o współudział w Holokauście✔️ Kupno sprzętu bez offsetu i transferu technologii – podsumował Traczyk od Biedronia.

Równie ciekawe podsumowanie zrobił Obywatel D.C.

– Combo dyplomatyczne: -PiS dowiedział się z mediów że organizuje konferencje -konf. okazała się być wojenną, za którą zapłaciliśmy -kupiliśmy złom od US -dostaliśmy opieprz za brak spłaty roszczeń -US pochwaliło kata Polaków -jeden z uczestników dzień po zakazał importu mięsa z PL – napisał bloger.

Lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki sparafrazował zaś słowa Winstona Churchilla o Polakach po bitwie o Anglię. – Jeszcze nigdy tak wielu, nie upokorzyło tyle razy, w tak krótkim czasie, tak kretyńsko zadufanych w sobie i tak nic nierozumiejących gospodarzy imprezy na ich własnym terenie – stwierdził Winnicki.

Również kapłan katolicki, ks. Daniel Wachowiak skomentował całą tę hucpę. – Nie wiem co to za odmiana katolicyzmu, która każe ślinę uważać za spadającą rosę? Jeśli serio traktujemy hasła „Bóg – Honor – Ojczyzna” to nawet przez chwilę nie powinno być naiwnej postawy pozwalającej na czynienie z Polaków głupców i katów – napisał na Twitterze kapłan.

