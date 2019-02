Rosyjska ambasada trolluje Amerykanów i wyśmiewa Polskę. „USA będzie walczyć do ostatniego Polaka” [VIDEO]

Rosjanie potrafią wyśmiewać wielkie hasła rzucane przez Zachód o „demokracji” czy „pokoju”. Rosyjska ambasada w USA wyśmiała wiceprezydenta Mike’a Penc’a, przy okazji wyśmiewając Polaków. Użyli do tego archiwalnego materiału propagandowego PRL pokazującego huczną paradę Ludowego Wojska Polskiego i szczytowych wówczas możliwości technologii wojskowych bloku wschodniego.

Nasz amerykański sojusznik zapewnia, że cała sojusznicza armia da odpór imperializmowi Rosji.

– Polski naród nie potrzebuje wykładów o niebezpieczeństwach agresji rosyjskiej, a nasi sąsiedzi na wschodzie nie powinni nie doceniać zdolności naszych połączonych Sił Zbrojnych – ani nie nie doceniać niezłomnej woli polskiego ludu – napisał na Twitterze wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence.

Na ten wpis zareagowała rosyjska ambasada w USA. Krótko wyśmiała wypowiedź Pence’a… oraz Polaków.

– Ameryka jest gotowa. Walczyć do ostatniego Polaka – napisała w odpowiedzi na Twitterze rosyjska ambasada.

Do wpisu załączono też archiwalne nagranie z WFDiF, na którym w podniosłym oczywiście tonie relacjonowana jest huczna parada wojska ludowego z okazji tysiąclecia powstania państwa polskiego.

Rosjanie trollują wiadomo po co i dlaczego, ale jest w tym sporo racji. Władze państwa polskiego – czy to II RP, PRL czy III RP najwyraźniej nie wyobrażają sobie nie mieć nad sobą pana. Warto przytoczyć słowa Stanisława Cat-Mackeiwicza.

– Na czele Anglii stali ludzie którzy umieli wyzyskiwać i wypijać krew z innych narodów, oszczędzać siły własnego i w ostrożny sposób prowadzić go do zwycięstw, na czele naszego narodu stały jednostki, które chciały się tylko wykazać „wysiłkami wobec aliantów”.

