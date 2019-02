„Stop Pedofilii”. Nowa inicjatywa ukazuje niewygodną prawdę o homoseksualistach

Samochód z hasłami mówiącymi o tym, że homoseksualizm jest groźny i prowadzi do pedofilii pojawił się na ulicach Gdańska. Akcję „Stop Pedofilii” zorganizowała Fundacja Pro – Prawo do Życia.

Furgonetka z plakatami wskazującymi zagrożenia związane z homoseksualizmem na gdańskie ulice wyruszył w czwartek. Na samochodzie można było przeczytać hasła informujące mieszkańców o powiązaniach pedofilii i homoseksualizmu:

70% zachorowań na AIDS dotyczy pederastów” lub „31% dzieci wychowywanych przez lesbijki i 25% wychowywanych przez pederastów jest molestowanych.

Jest to analogiczna akcja do tej, ukazującej prawdę o aborcji. Samochód krążył po Gdańsku przez kilka godzin. Była to odpowiedź na działania lokalnych władz, które wbrew woli mieszkańców uchwaliły „Model na rzecz Równego Traktowania”.

Na podstawie tego dokumentu planowane jest wprowadzenie w gdańskich szkołach zajęcia z edukacji seksualnej, które w rzeczywistości oswajają dzieci z różnymi patologiami seksualnymi.

Dzieci mają uczyć się o swoich „prawach seksualnych” i sposobach ich zaspokajania. Podczas zajęć z edukacji seksualnej w gdańskich szkołach promowana ma być także antykoncepcja i wszelkie zachowania zgodne z ideologią gender.

Źródła: stopaborcji.pl/trójmiasto.pl