Szaleństwo polipoprawności. Policjanci z Luizjany oskarżani o rasizm, bo 25 lat temu udawali czarnoskórych handlarzy narkotyków

Policja z Luizjany przeprasza za zdarzenia sprzed 25 lat. Dwaj funkcjonariusze działający pod przykrywką udawali czarnoskórych. Teraz zarzuca im się rasizm.

Szaleństwo poprawności politycznej osiąga w Stanach Zjednoczonych kolejne stadium. Departament Policji Baton Rouge w Luizjanie przeprasza za akcję dwóch funkcjonariuszy, do której doszło w 1993 roku. Działający pod przykrywką policjanci brali udział w operacji wymierzonej w handlarzy narkotyków. Udawali wtedy czarnoskórych. Teraz opublikowano ich zdjęcie i rozpętała się awantura.

– Takie fotografie (z czarnymi twarzami – przyp. red) są niewłaściwe i obraźliwe – oświadczył Murphy Paul, szef miejscowej policji. – Wtedy były niewłaściwe i niewłaściwe są teraz. Departament Policji w Baton Rouge chce przeprosić naszych obywateli i wszystkich, którzy czują się dotknięci fotografią.

😒caucasians…cops… Baton Rouge @BRPD officers Don Stone and Frankie Caruso are shown in the 1993 department yearbook dressed for a sting operation🙄Clearly, they did not make any arrests, idiots https://t.co/m4s1hb5ogN

— ure_too_close (@ure_too_close) 13 lutego 2019