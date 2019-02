Szokujące doniesienia z Gdańska! Wyborów nie będzie? Grzegorz Braun potwierdza te doniesienia. Komisarz twierdzi, że wyborów nie da się przeprowadzić [VIDEO]

Grzegorz Braun w rozmowie z Centrum Edukacyjnym Powiśle poinformował o szokujących słowach komisarza wyborczego. Wynika z nich, że „z powodu braku kadr wyborów nie da się w aktualnym stanie przeprowadzić”. Czy więc Układ Gdański szykuje przejęcie legalnej władzy bez wyborów?

Grzegorz Braun wypowiedzi dla CEP udzielił w Sejmie. Przy okazji nazwał amerykańsko-izraelską konferencję w Warszawie „sabatem czarownic” oraz „naradą wojenną, którą przedstawia się Polakom jako konferencję pokojową.

Prowadzący rozmowę powiedział, że interesują go sprawy związane z kampanią wyborczą w Gdańsku.

– Ostatecznie komisja miejska w Gdańsku nie dokonała następnych wynalazków, moja kandydatura została zatwierdzona. Mam nadzieję, że w następnych godzinach dostarczymy do mediów zwanych dla zmylenia przeciwnika „publicznymi” materiały i programy wyborcze. Mam nadzieję, że zostaną one przykładnie wyemitowane, chociaż – to wiadomość sprzed ostatniej chwili – widać, że układ szykuje sobie pewną ścieżkę ewakuacji – powiedział Grzegorz Braun.

– Komisarz wyborczy w Gdańsku komunikuje przez media, że z powodu braku kadr, nieudanego naboru chętnych do komisji wyborczych, wyborów nie da się w aktualnym stanie przeprowadzić. Czy to nie ciekawe? – pytał.

– Dostrzegam w tym patent na to, jak uniknąć ostatecznie tej wyborczej konfrontacji. Nie przypominam sobie, by za mojego świadomego życia jakikolwiek komisarz wyborczy żalił się, że brakuje mu ludzi w komisjach i żeby od razu stwierdzał, że to może uniemożliwić przeprowadzenie wyborów. Coś się tam święci – stwierdza kandydat na prezydenta Gdańska Grzegorz Braun.

Źródło: youtube.com