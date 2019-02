W odmętach genderowego szaleństwa. „Chce być jednocześnie ojcem i matką”. Urodziła dziecko w trakcie zmiany płci

Pewien anonimowa Brytyjczyk urodziła dziecko, ale domaga się uznania go za ojca. Brytyjski sąd ma rozstrzygnąć czy można zostać męskim mamą.

Niejaki TT leczyła się w klinice płodności, a równocześnie przerabiał się z kobiety na mężczyznę. Ledwie 10 dni po tym jak dostał zaświadczenie, że jest mężczyzną – tzw Gender Recognition Certificate zaszedł w ciążę. Jej jajeczko zostało zapłodnione nasieniem anonimowego dawcy.

TT urodził dziecko i teraz domaga się by oficjalnie uznano ją za ojca. Sprawa trafiła do sądu. Według TT uznawanie go za matkę narusza jego prawa człowieka, prawa rodzinne i prawo do prywatności.

Sędzia Andrew McFarlane proponuje kompromis i wpisanie aktu urodzenia określenia „męska matka”. Tak czy owak YY – tak określane jest anonimowe dziecko byłoby pierwszym w Wielkiej Brytanii, które urodziłoby się jako biologiczny potomek ojca z ojcem.

Przy okazji wybuch skandal dotyczący finansowanych publicznie klinik płodności, które mają zajmować się leczeniem płodności tylko u kobiet. TT w czasie kiedy leczyła się równocześnie przerabiał się na mężczyznę. W ciąże w wyniku sztucznego zapłodnienia zaszedł w klinice kiedy oficjalnie w świetle prawa była już mężczyzną. Jej leczenie nie powinno być więc opłacane ze środków publicznych.