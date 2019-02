W odmętach lewackiego szaleństwa. Partia Razem postuluje: więcej seksu dla Polaków!

Partia Razem w walentynkowym poście grzmiała, że Polki i Polacy uprawiają coraz mniej seksu z powodu stresu i zmęczenia wywołanego pracą i codziennymi problemami. Lewacy uważają, że aby „móc cieszyć się życiem” należy skrócić tydzień pracy.

„Polki i Polacy uprawiają coraz mniej seksu. Najczęstszy powód? Zmęczenie i stres wywołane pracą i codziennymi problemami. Seksuolodzy uważają, że poświęcamy na miłość mniej czasu niż jeszcze kilkanaście lat temu. Za to pracujemy niemal najdłużej w całej Europie” – czytamy we wpisie partii Zandberga.

„Życie nie może być ciągłą harówką pozbawioną przyjemności. Żeby móc się nim cieszyć, potrzebujemy stabilności i więcej wolnego czasu” – podkreśliła Razem.

I dlatego deklaruje: „skończymy z niepewnym zatrudnieniem, zadbamy o wysokiej jakości usługi publiczne i ustanowimy 35-godzinny tydzień pracy”.

Lewacy oświadczyli, że dopilnują, by seks był bezpieczny… wprowadzając do szkół obowiązkową edukację seksualną, a także zapewnią „Polkom i Polakom powszechny dostęp do antykoncepcji”.

Polki i Polacy uprawiają coraz mniej seksu. Najczęstszy powód? Zmęczenie i stres wywołane pracą i codziennymi… Opublikowany przez Razem Czwartek, 14 lutego 2019

Źródło: Facebook