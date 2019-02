Węgierski rząd odpowiada szwedzkim lewakom. „Nie możecie znieść tego, że wydajemy pieniądze na rodziny zamiast na imigrantów”

Węgrzy oburzyli się na obraźliwy komentarz szwedzkiej minister, która porównała ich rząd do nazistów. Węgierskie MSZ wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że Węgry będą w przeciwieństwie od Szwecji wydawać pieniądze na rodzin, a nie imigrantów.

Po tym jak premier Orban oznajmił, iż matki wychowujące co najmniej czwórkę dzieci będą zwolnione z podatku dochodowego odezwała się Annika Strandhäll, szwedzka minister opieki społecznej. Na Twitterze zamieściła obraźliwy komentarz porównujący Węgrów do nazistów.

„To co dzieje się na Węgrzech jest alarmujące” – napisała lewacka polityk na Twitterze.”To czego chce Orban, to by rodziło się więcej „prawdziwie” węgierskich dzieci. Ta polityka śmierdzi latami 30-ymi. Jako prawicowy rząd ukrywa on konsekwencje jakie ta polityka ma niezależność kobiet o którą one walczyły”.

W odpowiedzi węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło oświadczenie Pétera Szijjártó, szefa resortu. „W Szwecji wydają pieniądze na imigrantów, a nie rodziny. Rząd Szwecji nie jest gotów zaakceptować faktu, że my wydajemy pieniądze na rodziny, a nie imigrantów”.