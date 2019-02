Antypolonizm kwitnie. Co drugi Żyd z negatywnym obrazem naszego kraju. Sondaż zamówiony przez polską ambasadę.

Przed szczytem bliskowschodnim w Warszawie, ambasada RP w Tel Awiwie zamówiła w Izraelu sondaż. Wynika z niego, że co drugi Żyd ma negatywny pogląd na Polskę.

Wyniki sondażu zamieścił m.in. Times of Israel. Gazeta podkreśla przede wszystkim, że dwie trzecie respondentów stwierdziło, że „Polska niechętnie przyznaje się do współudziału w Holokauście”. Ciekawy jest też komentarz tego pisma na temat celów sondażu, który ma być „próbą prawicowego rządu w Warszawie zbadania i poprawy wizerunku swojego kraju w Izraelu po niedawnym kontrowersyjnym podejściu do roli w Polaków w okrucieństwach wymierzonych w Izrael i Żydów podczas II wojny światowej” (chodzi rzecz jasna o nowelizację ustawy o IPN).

Wyniki ankiety mówią, że 49% respondentów ma „niekorzystny” wizerunek Polski. 37% „trochę pozytywny”, a jedynie 5% bardzo przychylny. Jednak po „uświadomieniu” respondentom, że polski rząd w swojej polityce potępia ataki rakietowe Hamasu, że w Polsce nie ma praktycznie aktów antysemityzmu, że rośnie jej gospodarka i nie bojkotuje ona Izraela, sondażowe postrzeganie Polski znacznie się poprawia – 76% pozytywnych ocen.

Badanie przeprowadzone przez firmę ankietową Keevoon z Jerozolimy miało również na celu zrozumienie, jak Izraelczycy postrzegają rolę Polski w Holokauście. 72% uznaje, że w czasie wojny „Polacy byli również ofiarami nazistowskiego ucisku, ale ich cierpień nie można porównywać do tragedii narodu żydowskiego”. 67% uważa, że „Polska niechętnie i nie w pełni akceptuje odpowiedzialność za rolę odgrywaną przez swoich obywateli podczas Holocaustu”.

Pocieszające jest, że 65% badanych uważa, że stosunki dwustronne powinny koncentrować się bardziej „na teraźniejszości i przyszłości”, a tylko 23% stwierdziło, że przede wszystkim na historii.

Wyniki badania opublikował dziennik „Times of Israel” pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy. Wiele z nich nie było zbytnio przychylnych dla obrazu rysującego się z ankiety. Internauci zwracali uwagę, że sami Żydzi zwykle nie znają w ogóle Polaków, a mimo to mają o nich złe zdanie:

