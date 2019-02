Gorąco w Gdańsku! Braun pyta Dulkiewicz o audyt finału WOŚP. „Kto zaakceptował taką bezprawną formułę wydarzenia?” [VIDEO]

Trwa kampania wyborcza w Gdańsku. Podczas najnowszej konferencji prasowej kandydat na Prezydenta Gdańska Grzegorz Braun zwrócił się z pytaniem do Aleksandry Dulkiewicz o to czy przeprowadzony został audyt po imprezie WOŚP, podczas której zamordowany został Paweł Adamowicz.

Kandydat na prezydenta Gdańska Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej zażądał od pełniącej obowiązki prezydenta Aleksandry Dulkiewicz informacji, czy został przeprowadzony audyt dotyczący organizacji finału WOŚP 13 stycznia br.

– Chciałbym wysunąć pytanie o audyt czynności urzędowych, czynności, a być może zaniechań, być może przeoczeń, które doprowadziły, pośrednio lub bezpośrednio – to kwestia do wyjaśnienia – do tragedii 13 stycznia 2019 r. – zaczął Braun.

– Gdańszczanie ciągle nie wiedzą, kto właściwie w urzędzie miejskim zaakceptował taką, „na oko” trzeba powiedzieć chyba bezprawną formułę wydarzenia, która jak wiadomo polegała na zaakceptowaniu tzw. wyłączenia pasa ruchu, nie zaś organizacji imprezy masowej – dodawał.

– Pytam, czy w tej sprawie przeprowadzono audyt czynności urzędowych. (…) Liczę, że moja szanowna kontrkandydatka skorzysta z czasu, jaki dzieli nas od publicznej debaty, i jeśli jeszcze taki audyt nie został przeprowadzony, to ta procedura zostanie wszczęta i że Gdańsk i cała Polska pozna odpowiedź na to bardzo proste pytanie – podkreślił kandydat na prezydenta miasta.