Korwin-Mikke ostro o roszczeniach żydowskich. „Trzeba powiedzieć jasno: Polska to nie frajerzy i my tych pieniędzy nie damy” [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie, w którym prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke ustosunkowuje się do ponaglenia Polski przez Mike’a Pompeo do spłaty żydowskich uroszczeń. Recepta Korwin-Mikkego jest prosta: Wprost powiedzieć, że nie będzie się tego w ogóle rozpatrywać.

– Na tej konferencji niejaki pan Michał Pompeo coś napomknął o tym, że Polska powinna pamiętać o spełnieniu roszczeń żydowskich. Powiedzmy sobie jasno i zdecydowanie, że rząd polski powinien po prostu powiedzieć od razu, że czegoś takiego nie będziemy w ogóle rozpatrywać – stwierdził prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

– W ogóle to jest nie do pomyślenia. W żadnym kodeksie cywilnym żadnego ze znanych mi krajów europejskich nie ma czegoś takiego, że jak umiera jeden Chińczyk, to mienie po nim dziedziczy inny facet tylko dlatego, że jest Chińczykiem. Czegoś takiego nie ma – podkreślił Korwin-Mikke.

– Chodzi oczywiście o to, żeby dostały te mienie jakieś organizacje żydowskie, które przypuszczalnie opłacają amerykańskich polityków, a ci spełniają ich życzenia. Jak są frajerzy no to się od nich wydobędzie pieniądze – powiedział prezes partii KORWiN.

– Trzeba powiedzieć jasno: Polska to nie frajerzy i my tych pieniędzy nie damy – podsumował Janusz Korwin-Mikke.

To jak myślicie ? ma racje czy nie ? pic.twitter.com/ZrOAWr4LXg — Magua (@MaguaGadek) February 15, 2019

Źródło: twitter.com