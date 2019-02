Miarka się przebrała. Królowa Elżbieta jest wściekła na Mgehan Markle. „Ma wynieść się z pałacu”

Brytyjski magazyn „In Touch” pisze o napiętej sytuacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Królowa Elżbieta II ma być wściekła na Meghan Markle, czego nie ukrywa. Wprost zmierza do tego, by księżna z księciem Harrym wyprowadzili się z pałacu.

Kontrowersje wokół Meghan Markle pojawiają się właściwie odkąd tylko dołączyła do rodziny królewskiej. Sama była aktorka nie jest w najlepszych stosunkach ze swoją rodziną. W ostatnim czasie do sieci wyciekł list, który napisała do swojego ojca.

Okazuje się jednak, że Markle skonfliktowała się także z osobami z rodziny królewskiej. Jak informuje magazyn „In Touch” Królowa Elżbieta II postanowiła odciąć się od budzącej kontrowersje księżnej. Miała ona postawić ultimatum i zażądać, by księżna wyprowadziła się z pałacu.

Oprócz kontrowersji związanych z jej ojcem, pojawiają się również doniesienia o siostrze księżnej – Samancie Markle, która planuje wydać książkę. Wiadomo że przyrodnia siostra nie chce mieć nic wspólnego z Meghan, od dłuższego czasu dąży jednak do tego, by zdyskredytować siostrę.

Można się zatem domyślać, jaki wydźwięk będzie miała książka, którą szykuje kobieta. Takie nerwy z całą pewnością nie pomagają w będącej w ciąży. Jakby tego było mało niedługo może czekać ją przeprowadzka.

Według informatora magazynu sytuacja na królewskim dworze jest naprawdę zła. – Nie wysuwała oskarżeń, ale na swój sposób, dyplomatycznie, zasugerowała, że powinni wynieść się z pałacu – powiedział w rozmowie z „In Touch”.