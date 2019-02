Michał Wiśniewski opowiada wstrząsającą prawdę o Violetcie Villas! „Nie miała zębów i dużo piła”

Michał Wiśniewski w końcu zdradza mroczne szczegóły z życia Violetty Villas. Lider grupy „Ich Troje” ujawnia, że piosenkarka miała poważne problemy z alkoholem. „Nie miała zębów i dużo piła” – wyznaje smutny piosenkarz.

Jak sam mówi Michał Wiśniewski poznał Violettę Villas w 2002 r. na festiwalu w Opolu. Rok później nagrał z nią walentynkową płytę. Jak twierdzi na tym krążku zarobił 600 tys. zł, artystka zaś 150. Mimo takiej kwoty piosenkarka nie stanęła na nogi.

Wiśniewski w książce o Violecie Villas ujawnia że, diwą rządził nałóg alkoholowy. Villas miała upijać się razem ze swoją opiekunką.

„One piły razem. Są ludzie, którzy mówią: ty nie masz nic, ja nie mam nic, otworzymy razem fabrykę. Ale są też tacy, którzy mówią: otwieramy butelkę” – mówi Michał.

W książce opowiada, także jedną dołującą historię. Otóż w 2007 r. artysta zaprosił Villas do siebie na wigilię. Zakwaterował ją wtedy w pokój w hotelu Marriott w Warszawie, wysłał po nią kierowcę. Diwa wraz z opiekunką pojawiły się u niego na kolacji.

„Taki wyjazd to było wyzwanie. Najpierw wytrzeźwieć, potem, ku*wa, doprowadzić się do stanu używalności, jeszcze brak zębów. Dostała propozycję ode mnie, żeby je zrobić, tylko że nie podjęła tej decyzji. Z jednej strony oczekiwała pomocy, ale z drugiej nikomu nie ufała. Już wtedy VV miała uraz biodra, ale jeszcze chodziła” – opisuje w książce Lider grupy „Ich Troje”.

„Przyjechała. Byliśmy ze sobą dwie, trzy godziny. I o godz. 22.00 kierowca je odwiózł. A potem o 1.00 w nocy dostałem telefon, czy zapłacę rachunek. One zaprosiły jakichś gości, zamawiały, więc powiedziałem, że do kwoty 2,5 tys. ureguluję. Marriott dał apartament za darmo, natomiast wiadomo, że za minibarek to już trzeba było zapłacić oddzielnie” – dokończył Wiśniewski.

Violetta Villas zmarła zmarła cztery lata później w swoim domu w Lewinie Kłodzkim.

Źródło: Super Express