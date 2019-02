Niesamowite zjawisko w Rosji! W kilku miastach spadł „czarny śnieg”. Nikt nie wie co to jest [FOTO]

Mieszkańcy kilku syberyjskich miejscowości byli zszokowani, kiedy wczesnym rankiem zobaczyli za oknami śnieżną pokrywę w kolorze… czerni. Zjawisko nie jest do końca wyjaśnione, chociaż prawdopodobnie przyczyną jest awaria w elektrowni.

Mieszkańcy Prokopiejewska Kisielowska i Lenińska na południowej Syberii zetknęli się po raz pierwszy ze zjawiskiem czarnego śniegu. W sieciach społecznościowych pojawiły się liczne publikowane przez nich zdjęcia, natury niemal w „negatywie”.

Wg miejscowych gazet w grę wchodzi emisja pyłu węglowego z fabryk, które pracują w tym regionie. Wyjaśnieniem może też być informacja uzyskana od dyrektora fabryki w Prokopiejewsku, który poinformował, że w jego zakładach musiano wyłączyć jeden z filtrów.

Is this what snow looks like in hell? EERIE BLACK SNOW falls in Siberia, Russia #snow #black #pollution #Russia https://t.co/szVuJz0TVg via @Strange_Sounds pic.twitter.com/IVCoxDU3f1

Eerie black snow falls over Siberian region triggering acute pollution concerns from locals. Ghostly pictures of dark snowscapes – which should be pristine white – as blame pointed at failure to filter fumes at coal plant https://t.co/yh15JjJN2n pic.twitter.com/NNJbyK6bvP

— The Siberian Times (@siberian_times) February 15, 2019