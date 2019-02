Nigeryjska mafia we Włoszech. Praktykami voodoo zniewala psychicznie kobiety i zmusza je do prostytucji i niewolnictwa

Władze włoskie ujawniły, że nigeryjska mafia groźbami i rytuałami voodoo nakłania młode kobiety do służenia jako niewolnice seksualne.

Jak informuje dziennik „Il Giormale” w Katanii na Sycylii aresztowano kilku członków nigeryjskiego gangu. Wśród nich dwie siostry Susan Elaho i Naomi Ikponwmasa. Do zatrzymań doszło po tym jak młoda Nigeryjka opowiedziała o praktykach gangów zwabiających młode kobiety do Włoch, by już w Europie zmuszać je do prostytucji. Całą akcją miały kierować właśnie zatrzymane siostry.

Gang operujący na Sycylii współpracował z przestępcami z Nigerii i Libii, z którymi koordynowano i przeprowadzano przemyt młodych kobiet do Europy.

Niektóre kobiety dobrowolnie zgłaszały się by pracować w Europie jako prostytutki, ale niektórym rytuałami voodoo prano mózgi, by skłonić je do zostania seksualnymi niewolnicami. Kobiety były zmuszane do jedzenia surowych serc kurczaków. Czasami ich piersi były nacinane, a rany zalewano zwierzęco krwią.

Podobne praktyki odnotowano też w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Na Wyspach aresztowano Liberyjkę, która organizowała przerzut kobiet z Nigerii do Niemiec. Jak odkryto także ona używała praktyk voodoo, by psychicznie zniewolić kobiety.

Nigeryjska mafia staje się we Włoszech coraz silniejsza. Kryminolog Alessandro Meluzzi twierdzi, że jej brutalne metody sprawiają, że Nigeryjczycy zaczynają wypierać włoską mafię z jej tradycyjnej przestępczej działalności.