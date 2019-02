Ohyda! Zielony kurczak z Biedronki! Eksperci są zgodni: Skutki mogą być tragiczne. Kupowanie mięsa na tacce to zły pomysł

Jeden z użytkowników Wykopu pochwalił się nietypowym znaleziskiem. „Nowotwór? Szczypiorek? Barwnik? Choroba zielonych mięśni?” – pytał wrzucając do sieci zdjęcie zielonego kurczaka.

Okazało się, że zakup pochodził z Biedronki na wrocławskim Brochowie. Klient zawiadomił już Sanepid.

Nie wiadomo, dlaczego taki kolor pojawił się na fragmencie mięsa. – Bez starannego zbadania tego kurczaka pod mikroskopem nie będziemy mieli pewności, co to jest – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Edward Pospiech z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W mięsie można bowiem znaleźć wiele różnych niebezpiecznych czynników, choć nie wszystkie muszą być bardzo groźne dla człowieka – choćby zwykły barwnik. Nie warto jednak ryzykować.

– Mogą tam rozwijać się różne bakterie, w tym na przykład salmonella, mogą być też tam larwy pasożytów – podkreślała dietetyczka Anna Ciulkin z firmy NutriRoom.

– Jedzenie zielone to jedzenie zepsute. Koniec, kropka. Co to spowodowało, to już osobna kwestia. Na pewno pod żadnym pozorem nie powinno się tego jeść – ocenił prof. Pospiech.

– Zjedzenie takiego kurczaka to duże niebezpieczeństwo. Skutki mogą być tragiczne – zaznacza. Dietetyczka mówi, że wśród konsekwencji mogą być poważne choroby, a w skrajnych przypadkach nawet i śmierć – dodała dietetyczka.

Ciulkin zwróciła także uwagę, że kupowanie mięsa w opakowaniu na tacce nie jest najlepszym rozwiązaniem. – Lepiej po prostu wybrać mięso kupione na wagę ze sprawdzonego źródła – stwierdziła.

Mięso na tacce posiada w opakowaniu także specjalną wkładkę, która ma za zadanie wchłaniać wilgoć i płyny. Ma to sprawić, że produkt będzie wyglądał świeżo… nawet jeśli przeleżał już w opakowaniu całkiem długi okres.

Warto przypomnieć, że naturalny, niepowodujący żadnych obaw kolor mięsa to – w przypadku drobiu bladoróżowy. Mięso wołowe powinno być różowo-czerwone, a wołowe – ciemnoczerwone.

